ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أنه لا يوجد أي معارضة من جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين لضرب إيران.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "انتشرت مؤخراً العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران.. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجنرال كين، كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكرياً، فسيكون النصر حليفاً سهلًا.

وأشار ترامب، إلى أنه هو الذي سيتخذ قرار الحرب ضد إيران، ومن السهل الانتصار فيها، لافتا إلى أنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران والبديل سيء جدا.

وأفادت التقارير أن رئيس أركان الجيش الأمريكي حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن حملة عسكرية مطولة ضد إيران قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على الولايات المتحدة وجاهزيتها العسكرية.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، ترامب من أن صراعًا مطولًا "قد يُكبّد القوات الأمريكية ومخزونات الذخيرة خسائر فادحة".

وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف أيضًا من أن "استنزاف الولايات المتحدة لكميات كبيرة من ذخائر الدفاع الجوي وغيرها من المعدات ذات الإمدادات المحدودة" سيُضعف قدرتها على مواجهة الصين في أي صراع مستقبلي.

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد نشر في وقت سابق من اليوم تقريرًا عن مخاوف كين التي نقلها إلى ترامب، الذي يُقال إنه لا يزال يدرس خياراته قبل المحادثات المقررة مع طهران يوم الخميس في جنيف.