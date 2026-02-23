نتنياهو يحذر إيران من ارتكاب أكبر خطأ في تاريخها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين إنه لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد. نحن نترقب الوضع عن كثب، ومستعدون لأي سيناريو.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة في الكنيست الإسرائيلي "لقد أوضحتُ لنظام آية الله أنه إذا ارتكبوا خطأً - ربما يكون الأخطر في تاريخهم - وهاجموا إسرائيل، فسوف نردّ بقوة لا يتخيلونها".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال قائلا، "نحن أمام أيام ملئية بالتحديات ولا نعرف ماذا ينتظرنا ومستعدون لكل السيناريوهات، وخلال العامين والنصف الماضيين، أزلنا أي تهديد لمواطني إسرائيل".

وأكد على ضمان سلامة ملايين الإسرائيليين، زاعما أن إسرائيل اليوم أقوى مما هي عليه الآن.

وتابع : "التحالف مع الولايات المتحدة أقوى مما هو عليه الآن، نحن نمر بأوقات عصيبة ومعقدة، والشعب يدرك ذلك، ولا أحد يعلم ما يخبئه لنا المستقبل، نحن نترقب الوضع عن كثب، ومستعدون لأي سيناريو، في هذه الأيام، نحتاج إلى توحيد صفوفنا".