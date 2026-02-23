قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نحن أمام أيام ملئية بالتحديات ولا نعرف ماذا ينتظرنا ومستعدون لكل السيناريوهات، وذلك خلال جلسة نقاش بالكنيست .

و أضاف نتنياهو قائلا: خلال العامين والنصف الماضيين، أزلنا أي تهديد لمواطني إسرائيل. أؤكد اليوم على ضمان سلامة ملايين الإسرائيليين، فإسرائيل اليوم أقوى مما هي عليه الآن".

وتابع : "التحالف مع الولايات المتحدة أقوى مما هو عليه الآن، نحن نمر بأوقات عصيبة ومعقدة، والشعب يدرك ذلك، ولا أحد يعلم ما يخبئه لنا المستقبل، نحن نترقب الوضع عن كثب، ومستعدون لأي سيناريو، في هذه الأيام، نحتاج إلى توحيد صفوفنا".

