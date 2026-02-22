قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل السبت المقبل لمباحثات حاسمة مع نتنياهو

روبيو
روبيو
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل مساء السبت المقبل، ويلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تتعلق بالملف النووي، وخطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة.

و كانت إسرائيل على أعتاب المشاركة في هجوم أمريكي محتمل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن مع اقتراب يوم الخميس، تم تأجيل العملية إلى موعد غير محدد. 

ويُعقد اليوم اجتماع للمجلس السياسي الأمني الإسرائيلي لمراجعة الاستعدادات الدفاعية والهجومية، وسط استمرار احتمالية التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، رغم تصاعد احتمالات التصعيد العسكري.


و في طهران، بثت رسالة تهديد عبر قناة لبنانية تحذر من تداعيات الهجوم على النظام العالمي، مشيرة إلى تأثير محتمل على الصين وروسيا. 

وتستعد إيران لمواجهة أي خطأ محتمل من القوى الأمريكية أو الإسرائيلية، فيما تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على وضع خطط هجومية دقيقة لاستهداف المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك القدرات التابعة لحزب الله والحوثيين.

 

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
افضل مصادر البروتين فى السحور..
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
