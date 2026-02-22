وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل السبت المقبل لمباحثات حاسمة مع نتنياهو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل مساء السبت المقبل، ويلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تتعلق بالملف النووي، وخطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة.

و كانت إسرائيل على أعتاب المشاركة في هجوم أمريكي محتمل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن مع اقتراب يوم الخميس، تم تأجيل العملية إلى موعد غير محدد.

ويُعقد اليوم اجتماع للمجلس السياسي الأمني الإسرائيلي لمراجعة الاستعدادات الدفاعية والهجومية، وسط استمرار احتمالية التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، رغم تصاعد احتمالات التصعيد العسكري.



و في طهران، بثت رسالة تهديد عبر قناة لبنانية تحذر من تداعيات الهجوم على النظام العالمي، مشيرة إلى تأثير محتمل على الصين وروسيا.

وتستعد إيران لمواجهة أي خطأ محتمل من القوى الأمريكية أو الإسرائيلية، فيما تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على وضع خطط هجومية دقيقة لاستهداف المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك القدرات التابعة لحزب الله والحوثيين.



