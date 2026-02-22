قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
بين طبول الحرب وصناديق الاقتراع.. ترامب أمام اختبار إيران الصعب

أرشيفية
أرشيفية
مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، برز انقسام داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جدوى توجيه ضربة عسكرية لإيران، في وقت يستعد فيه الجمهوريون لانتخابات مفصلية قد تعيد رسم موازين القوى في الكونجرس.

ووفق مصادر مطلعة، فإن عدداً من مستشاري ترامب يدفعون باتجاه إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية التي تشغل الناخب الأميركي، محذرين من أن أي تصعيد عسكري واسع قد يربك الرسالة الانتخابية للحزب.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، لا يوجد “دعم موحد” داخل الإدارة لشن هجوم على إيران، رغم لهجة الرئيس الحادة تجاه طهران. 

وأوضح المسؤول أن بعض المساعدين يخشون من إرسال “رسائل مشتتة” للناخبين المترددين، الذين يضعون التضخم وتكاليف المعيشة وفرص العمل على رأس أولوياتهم، لا سيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.

في المقابل، شدد مسؤول آخر في الإدارة على أن تحركات ترامب تنطلق من مبدأ “أميركا أولاً”، سواء عبر تعزيز الأمن القومي أو حماية المصالح الاقتصادية.

وأكد أن الرئيس يفضل المسار الدبلوماسي، لكنه يتمسك بخط أحمر يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو حتى القدرة على إنتاجه، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق جديد “أفضل من مواجهة مفتوحة”.

الجمهوري المخضرم روب غودفري حذر بدوره من مخاطر سياسية جسيمة لأي انخراط عسكري طويل الأمد، مشيراً إلى أن القاعدة الانتخابية التي دعمت ترامب لثلاث دورات ترشيح متتالية تبدي شكوكاً عميقة تجاه “الحروب الأبدية”.

 وأضاف أن الناخبين المستقلين، الذين غالباً ما يحسمون نتائج السباقات المتقاربة، سيراقبون بدقة كيفية إدارة البيت الأبيض للأزمة مع طهران.

في الجهة المقابلة، دعا السيناتور ليندسي جرهام إلى عدم الإصغاء إلى الأصوات المعارضة للضربة، معتبراً أن ترك إيران دون ردع قد يحمل عواقب أخطر على المدى البعيد، وفق ما أورده موقع أكسيوس.

وقال إن المخاوف من عملية عسكرية كبرى مفهومة، لكنها لا ينبغي أن تشلّ قدرة الولايات المتحدة على التحرك.

وتأتي هذه السجالات في ظل استعدادات لانتخابات نوفمبر، التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحافظون على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس. إذ إن فقدان أحد المجلسين لصالح الديمقراطيين سيضعف أجندة ترامب في ما تبقى من ولايته.

 ويخطط الحزب للتركيز على التخفيضات الضريبية وبرامج خفض تكاليف الإسكان وبعض الأدوية، في محاولة لإبقاء النقاش العام منصباً على الاقتصاد لا على طبول الحرب.

