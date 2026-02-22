قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
ديني

موعد أذان العصر اليوم.. مواقيت الصلاة الأحد 4 رمضان 2026

شيماء جمال

موعد أذان العصر اليوم .. يبحث عنه كثيرا من المسلمين منذ بدء شهر رمضان المبارك، بشكل يومي، لحرصهم على تأدية الصلاة على أوقاتها ونيل ثوابها العظيم، لذلك سوف نوضح فى السطور القادمة موعد أذان العصر فى عدد من المحافظات.


يؤذن للعصر فى القاهرة الساعة ٣:٢٢ م.


موعد صلاة العصر اليوم الأحد في القاهرة

صلاة الفجْر    ٥:٠٢ ص
الشروق    ٦:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر    ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب    ٥:٤٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٠٦ م

 

موعد صلاة العصر اليوم في الجيزة

صلاة الفجْر    ٥:٠٣ ص
الشروق    ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٠ م
صلاة العَصر    ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٠ م
صلاة العِشاء    ٧:٠٨ م
 

موعد صلاة العصر اليوم في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٥:٠٧ ص
الشروق    ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٤ م
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء    ٧:١٢ م


إمساكية شهر رمضان 2026

4 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:30 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:05 مساءً.

إمساكية شهر رمضان 2026

5 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.

6 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:52 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:49 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.

7 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:51 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:07 مساءً.

8 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:50 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.

9 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:49 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:59 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:25 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:51 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.

10 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.

11 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

12 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

13 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.

14 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

15 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:19 مساءً.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

16 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.

17 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

18 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

19 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

20 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

21 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

22 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

23 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

24 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

25 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

26 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

27 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

28 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

29 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

30 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

الجامع الأزهر يواصل ملتقى «رياض الصائمين» ويناقش أهمية اغتنام الأوقات في شهر رمضان

الجامع الأزهر يواصل ملتقى «رياض الصائمين» ويناقش أهمية اغتنام الأوقات في شهر رمضان

الصيام يربي في الإنسان فضيلة الشكر

الأزهر للفتوى: الصيام يربي في الإنسان فضيلة الشكر

أدعية رمضان مكتوبة

أدعية رمضان مكتوبة.. شهر الصيام والعبادة والتوبة

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

