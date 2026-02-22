بعد تحرك القومي للمرأة.. برلمانية: «رامز ليفل الوحش» يتضمن عنفا وإهانة للنساء

ثمنت النائبة عبلة الهواري، مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة لشئون محافظات الجمهورية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، قرار المجلس القومي للمرأة بشأن رفضه القاطع لأي عمل إعلامي أو فني أو ترفيهي يتضمن إساءة إلى المرأة بأي صورة .



وطالبت " الهواري" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" الجهات المختصة في مجال الدراما والإعلام بمراجعة جميع البرامج الإعلامية أو الترفيهية قبل عرضها، للتأكد من مدى قبولها لدى المشاهدين وعدم تجاوزها للمعايير المجتمعية،لافتة إلى أن الرقابة المسبقة على البرامج الترفيهية ضرورية للحفاظ على القيم المجتمعية ومنع أي محتوى يسيء للمرأة أو يقلل من مكانتها.

و أوضحت عضو النواب أن برنامج رامز ليفل الوحش يتضمن مشاهد عنف وإهانة صريحة للمرأة، معتبرة أن بث هذا البرنامج بهذا الشكل غير مفهوم، ويستدعي وقوف الجهات الرقابية أمام مثل هذه المحتويات لضمان حماية حقوق المرأة وصون كرامتها .



تجدر الاشارة إلى أن أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وعضواته وأعضائه ونائبته، في بيان الرفض القاطع لأي عمل إعلامي أو فني أو ترفيهي يتضمن إساءة إلى المرأة بأي صورة ، أو ينتقص من كرامتها، أو يكرّس صورًا نمطية سلبية تمس مكانتها ودورها الأصيل في المجتمع ،ويؤكد المجلس أن كرامة المرأة المصرية خطٌ أحمر لا يجوز المساس به أو التهاون في حمايته.