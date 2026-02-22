قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم
مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين

عادل نصار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، أمس، ركّز على تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية، ووضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ومروة فهمي، أن الاجتماع، الذي جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة أن يحدد كل محافظ ثلاث أولويات عاجلة داخل نطاق محافظته، مع إعداد خطة تحرك واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بآليات التقييم، أوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عملية تقييم أداء المحافظين ليست جديدة، لكنها ستُفعّل بصورة أكثر انتظامًا ودقة خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أن التقييم يعتمد على استطلاعات رأي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات، ومعدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، ومؤشرات الأداء التنفيذي بكل محافظة.

وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد الحمصاني على أن رئيس الوزراء أكد مجددًا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى، باعتباره مرتبطًا بالحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن القومي.

وأشار إلى أن هناك أربعة مؤشرات إلزامية سيتم قياسها شهريًا لتقييم أداء المحافظات في هذا الملف، وهي زمن اكتشاف التعدي، زمن تنفيذ الإزالة، معدل تكرار المخالفة، صافي الفقد في الرقعة الزراعية.

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

نابولي

بهدف نظيف.. نابولي ينهي الشوط الأول أمام أتلانتا

إشبيلية

إشبيلية يفوز على خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني

بلعمري

تفاصيل إصابة يوسف بلعمري قبل مواجهة الأهلي وسموحة فى الدوري

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

