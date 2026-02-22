الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، أمس، ركّز على تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية، ووضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ومروة فهمي، أن الاجتماع، الذي جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة أن يحدد كل محافظ ثلاث أولويات عاجلة داخل نطاق محافظته، مع إعداد خطة تحرك واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بآليات التقييم، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عملية تقييم أداء المحافظين ليست جديدة، لكنها ستُفعّل بصورة أكثر انتظامًا ودقة خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أن التقييم يعتمد على استطلاعات رأي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات، ومعدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، ومؤشرات الأداء التنفيذي بكل محافظة.

وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد الحمصاني على أن رئيس الوزراء أكد مجددًا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى، باعتباره مرتبطًا بالحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن القومي.

وأشار إلى أن هناك أربعة مؤشرات إلزامية سيتم قياسها شهريًا لتقييم أداء المحافظات في هذا الملف، وهي زمن اكتشاف التعدي، زمن تنفيذ الإزالة، معدل تكرار المخالفة، صافي الفقد في الرقعة الزراعية.