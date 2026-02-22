قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراط في الطعام خلال رمضان يهدد صحة القلب.. تحذير عاجل من جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الطعام يبقى في المعدة قرابة ساعتين قبل أن ينتقل إلى الأمعاء ثم يمتص إلى الدم والكبد، موضحًا أن المعدة وعاء مؤقت وليست مخزنًا دائمًا، ومحذرًا من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان أو غيره.

واستشهد الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين» بحديث سيدنامحمد صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنٍ...»، معتبرًا أن هذا التوجيه النبوي يُعدّ أساسًا لمفهوم الطب الوقائي القائم على الاعتدال في الطعام والشراب.

مرضى القلب

وأشار إلى أن الإفراط في الأكل قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تستدعي دخول المستشفى، خاصة لمرضى القلب، لافتًا إلى أن مواسم الإكثار من الطعام تشهد ارتفاعًا في أعداد المرضى بسبب أزمات تصيب الجهاز الهضمي والقلب وسائر أجهزة الجسم.

وأوضح أن شهر رمضان يحمل فوائد اجتماعية وصحية ونفسية وإيمانية، إذ يجتمع أفراد الأسرة على مائدة واحدة وتزداد مظاهر الالتزام، مؤكدًا أن الهدف من الصيام هو تحقيق التقوى، وليس تعويض ساعات الصيام بكميات كبيرة من الطعام.

ونصح بمتابعة الوزن قبل رمضان وبعده، موضحًا أن ثبات الوزن أو زيادته قد يدل على عدم الالتزام بالنمط الغذائي الصحي خلال الشهر، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات تفيد بأن استهلاك الطعام والشراب في رمضان قد يفوق باقي شهور العام، ما يستدعي الحذر من الإفراط في تناول الطعام فور أذان المغرب.
 

