ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل سفينة طبية /مستشفى عائم/ إلى جزيرة جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم ذاتي كان يهدد الرئيس الأمريكي بالسيطرة عليها.

وقال ترامب - في منشور على منصته "تروث سوشيال" حسبما أوردت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية اليوم الأحد - إن السفينة ستعالج العديد من "المرضى" في جرينلاند، من دون تقديم تفاصيل حول من كان يشير إليه أو عدد الأشخاص الذين ستساعدهم السفينة.

وكتب ترامب "سنرسل سفينة مستشفى رائعة إلى جرينلاند لرعاية العديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك" ، مضيفا "إنها في طريقها".

وتضمن منشوره صورة واضحة أنها أنجزت بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر سفينة "يو إس إن إس ميرسي" التي يبلغ طولها 272 مترا والتي تتمركز عادة في جنوب كاليفورنيا، وهي تبحر باتجاه جبال مغطاة بالثلوج في الأفق.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك هي السفينة الفعلية التي أرسلت إلى جرينلاند.

وتسببت تصريحات ترامب بشأن الاستيلاء على جرينلاند بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والدنمارك، بينما سلط الانتباه العالمي على القطب الشمالي مع إصراره على أن جرينلاند الغنية بالمعادن، منطقة حيوية لأمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وجه روسيا والص