السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام

وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراض تابعة لدول عربية بـ"الخطيرة"، مؤكدا أنها تتنافى مع المساعي الامريكية للسلام.

وقال السفير حسام زكي ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الأحد ـ: "إننا لا نستطيع التعامل مع تصريحات هاكابي على أنه الصوت الوحيد للإدارة الأمريكية ، ولكنه بلا شك جزء مهم في منظومة أمريكية رسمية يفترض أنها تدير الوضع الحالي من خلال مجلس السلام".

وأضاف حسام زكي " أننا لا نرغب في أن نعطي لهذه التصريحات أكبر من حجمها الحقيقي ولكن في نفس الوقت لا يمكن تحت أي ظر ف من الظروف أننا نقلل من شأنها"، مؤكدا على ضرورة أن تتوقف مثل هذه التصريحات بغض النظر عن قناعة صاحبها.

جدير بالذكر أن دول عربية وإسلامية إلى جانب أمانة مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد أعربت عن إدانتها الشديدة إزاء تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ، والتي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراض تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الدول ـ في بيان مشترك ـ أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وتشكل تهديدًا جسيما لأمن المنطقة واستقرارها.