رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
هل يجوز تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاجر أحمد وبسمة داوود من تصوير أب ولكن

هاجر أحمد
هاجر أحمد
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني"أب ولكن".

اب ولكن

وظهرت هاجر في الصورة رفقة الفنانة بسمة داوود من داخل لوكيشن التصوير 

وتشارك الفنانة بسمة داود في بطولة مسلسل «أب ولكن»، إلى جانب النجوم محمد فراج، ركين سعد، وهاجر أحمد، وهو عمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتجسد بسمة داود خلال أحداث المسلسل شخصية طبيبة نساء.

ويقدم مسلسل «أب ولكن» معالجة درامية اجتماعية، تسلط الضوء على العلاقات الأسرية والضغوط التي قد تدفع الأفراد لاتخاذ قرارات مصيرية، في إطار إنساني مشوق.

