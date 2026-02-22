هاجر أحمد وبسمة داوود من تصوير أب ولكن

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني"أب ولكن".

اب ولكن

وظهرت هاجر في الصورة رفقة الفنانة بسمة داوود من داخل لوكيشن التصوير

وتشارك الفنانة بسمة داود في بطولة مسلسل «أب ولكن»، إلى جانب النجوم محمد فراج، ركين سعد، وهاجر أحمد، وهو عمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتجسد بسمة داود خلال أحداث المسلسل شخصية طبيبة نساء.

ويقدم مسلسل «أب ولكن» معالجة درامية اجتماعية، تسلط الضوء على العلاقات الأسرية والضغوط التي قد تدفع الأفراد لاتخاذ قرارات مصيرية، في إطار إنساني مشوق.