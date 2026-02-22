سيرين عبدالنور تلفت الأنظار بإطلالة جذابة بفستان ضيق باللون الفضي |شاهد

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها و جمهورها احدث ظهوره لها بإطلالة جذابة ، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي فستانا طويلا بتصميم ضيق باللون الفضي ، استطاع أن يبرز قوامها بشكل مميز وجذاب، الفستان جاء مزين بالكامل بنقوش من الكريستالات اللامعة.



أما من الناحية الجمالية، تعتمد سيرين عبد النور على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات مكياجا غامق تتناسب مع وجهها وتكشف عن جمالها و تليق بإطلالاتها .



إطلالات سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها

تعتبر سيرين عبد النور من أشهر نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات االموضة مما جعلها أيقونة.





تفضل سيرين عبد النور دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تختار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي.





تعتمد سيرين عبد النور في الكثير من الأحيان على الحقائب والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والبراندت العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجمات في الوطن العربي.