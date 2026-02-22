قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
فن وثقافة

سيرين عبدالنور تلفت الأنظار بإطلالة جذابة بفستان ضيق باللون الفضي |شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها و جمهورها احدث ظهوره لها بإطلالة جذابة ، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي فستانا طويلا بتصميم ضيق باللون الفضي ، استطاع أن يبرز قوامها بشكل مميز وجذاب، الفستان جاء مزين بالكامل بنقوش من الكريستالات اللامعة.


أما من الناحية الجمالية، تعتمد سيرين عبد النور على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات مكياجا غامق تتناسب مع وجهها وتكشف عن جمالها و تليق بإطلالاتها .


إطلالات سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها

تعتبر سيرين عبد النور  من أشهر نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات االموضة مما جعلها أيقونة.


 

تفضل سيرين عبد النور دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تختار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي.


 

تعتمد سيرين عبد النور في الكثير من الأحيان على الحقائب والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والبراندت العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجمات في الوطن العربي.

سيرين عبد النور إطلالات سيرين عبد النور الفنانة سيرين عبد النور سيرين عبدالنور صور سيرين عبد النور

