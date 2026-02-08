قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري
الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان
واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر
حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت
استثمارات وأمن مائي.. مصر وكينيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وقضايا حوض النيل
السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا
عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج
موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بفستان لافت بحفل الأردن

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أحيت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حفلاً غنائياً بارزاً في العاصمة الأردنية، حيث جذبت الأنظار منذ لحظة وصولها بإطلالة ساحرة وفاخرة.

 ارتدت سيرين خلال الحفل فستاناً طويلًا مطرزًا بالكامل من تصميم المصمم العالمي المعروف طوني ورد، وتميز الفستان بفتحة جانبية طويلة أضفت لمسة جريئة وعصرية على الإطلالة، كما صُمم بطريقة تبرز القوام بشكل أنيق ومتناسق.


الفستان جاء بخامة التول الفاخرة وبتطريزات دقيقة من الكريستالات والخرز، ما منح الفستان لمعاناً رائعاً تحت أضواء الحفل، وجعل سيرين تتألق بأسلوب يمزج بين الرقي والأناقة. 

كما أعطت تفاصيل الفستان الدقيقة، مثل الحزام عند الخصر والفتحة الجانبية، بعداً ديناميكياً للإطلالة، مما أكسبها مظهراً متجدداً ومختلفاً عن إطلالاتها السابقة.


فيما اختارت سيرين أن تكمل إطلالتها بشعر منسدل ناعماً، مع مكياج هادئ يركز على إبراز العيون بشكل طبيعي، وألوان متناسقة مع الفستان، ما عزز من الإطلالة الفاخرة دون المبالغة في التفاصيل. كما ظهرت سيرين بإكسسوارات بسيطة وأنيقة لتترك التركيز الأساسي على تصميم الفستان نفسه، مؤكدة بذلك على أسلوبها الخاص في اختيار إطلالاتها.


حظيت هذه الإطلالة بإعجاب واسع من جمهور سيرين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بقدرتها على المزج بين الجرأة والرقي في الوقت نفسه.

 

سيرين عبد النور فستان سيرين عبد النور سيرين عبد النور بالاردن فستان ملفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة في مستهل العام الدراسي

ورشة عمل بكلية الطب جامعة كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش الجديد في التخدير وعلاج الألم بطب كفر الشيخ| صور

حملات بيطرية مكثفة

بيطري المنيا: ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد