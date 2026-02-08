سيرين عبد النور تخطف الأنظار بفستان لافت بحفل الأردن

أحيت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حفلاً غنائياً بارزاً في العاصمة الأردنية، حيث جذبت الأنظار منذ لحظة وصولها بإطلالة ساحرة وفاخرة.

ارتدت سيرين خلال الحفل فستاناً طويلًا مطرزًا بالكامل من تصميم المصمم العالمي المعروف طوني ورد، وتميز الفستان بفتحة جانبية طويلة أضفت لمسة جريئة وعصرية على الإطلالة، كما صُمم بطريقة تبرز القوام بشكل أنيق ومتناسق.



الفستان جاء بخامة التول الفاخرة وبتطريزات دقيقة من الكريستالات والخرز، ما منح الفستان لمعاناً رائعاً تحت أضواء الحفل، وجعل سيرين تتألق بأسلوب يمزج بين الرقي والأناقة.

كما أعطت تفاصيل الفستان الدقيقة، مثل الحزام عند الخصر والفتحة الجانبية، بعداً ديناميكياً للإطلالة، مما أكسبها مظهراً متجدداً ومختلفاً عن إطلالاتها السابقة.



فيما اختارت سيرين أن تكمل إطلالتها بشعر منسدل ناعماً، مع مكياج هادئ يركز على إبراز العيون بشكل طبيعي، وألوان متناسقة مع الفستان، ما عزز من الإطلالة الفاخرة دون المبالغة في التفاصيل. كما ظهرت سيرين بإكسسوارات بسيطة وأنيقة لتترك التركيز الأساسي على تصميم الفستان نفسه، مؤكدة بذلك على أسلوبها الخاص في اختيار إطلالاتها.



حظيت هذه الإطلالة بإعجاب واسع من جمهور سيرين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بقدرتها على المزج بين الجرأة والرقي في الوقت نفسه.