«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

انتقد وائل جمعة، نجم دفاع منتخب مصر والأهلي الأسبق، ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بخصوص طريقة إدارة الصفقات الجديدة،

وقال جمعة خلال تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت":"إنه مستغرب من قرارات ييس توروب، متسائلًا: «فين الصفقات؟ بلعمري باك شمال ومش بيلعب، وبيشارك مكانه كوكا وكريم فؤاد وهما لاعيبة نص ملعب ومش مركزهم الأساسي.



وتابع "في ظل المعاناة الدفاعية، فين المدافع عمرو الجزار؟ ولو الصفقات مش أفضل من الموجودين، اتعاقدتوا معاهم ليه؟ ولو اللاعبين دول تم التعاقد معاهم غصب عن المدير الفني، يبقى الإدارة لازم تتحاسب».

وتعادل فريق الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما امس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.