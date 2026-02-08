قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يقترب من هدفه الأكبر في إفريقيا .. ياسين مرعي يكشف سر تأهل الفريق

ياسين مرعي
ياسين مرعي
رباب الهواري

أعرب ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل المهم الذي حققه الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات، في اللقاء الذي أقيم بالجزائر.

وأكد مرعي خلال تصريحات للمركز الاعلامى أن الفريق نجح في قطع خطوة مهمة نحو هدفه الأكبر في البطولة، مشيرًا إلى أن التأهل جاء نتيجة العمل الجماعي والالتزام الكبير من جميع اللاعبين داخل الملعب وخارجه.
 

الأهلي يواجه تحديًا جديدًا في الجولة الأخيرة

وأشار مرعي إلى أن الأهلي لا يزال أمامه خطوة حاسمة أخرى تتمثل في مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي ستحدد بوضوح صدارة المجموعة. وأوضح اللاعب أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة المقبلة، ويعملون على تجهيز أنفسهم بكل قوة للظفر بالصدارة قبل الدخول في مرحلة ربع النهائي.

وأكد مرعي أن الفريق يسعى دائمًا لتحقيق نتائج إيجابية، وأن التركيز على كل مباراة بشكل منفصل هو سر النجاح، سواء أمام الفرق المحلية أو الفرق الإفريقية القوية، للحفاظ على توازن الأداء والنتائج.

الاهتمام بالإعداد والتحضير لكل مواجهة

شدد ياسين مرعي على أن جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا تعد صعبة وقوية، سواء من الناحية البدنية أو الذهنية، موضحًا أن اللاعبين يركزون على التحضير الجيد لكل مواجهة، مع مراعاة الضغط الكبير الناتج عن جدول المباريات والإرهاق الناتج عن السفر المتكرر.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يقوم بوضع برنامج متكامل للتعامل مع مختلف الظروف المحيطة بالمباريات، سواء من ناحية الجانب الفني أو الجانب البدني، لضمان أفضل أداء من اللاعبين في جميع المواجهات.

واختتم مرعي حديثه بالتأكيد على أن الروح الجماعية والتفاني داخل الفريق هي العامل الأساسي وراء النجاح، مؤكدًا أن الأهلي سيواصل العمل بكل قوة وتركيز من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم


 

ياسين مرعي الاهلي اخبار الاهلي دورى ابطال افريقيا

