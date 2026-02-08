«الغندور» يُشعل السوشيال ميديا برسالة تجمع الأهلي والزمالك تحت راية مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الأهلي والزمالك هما الأكثر شعبية في العالم العربي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«ملوك الجدعنة، ودي حاجة في طبعهم. مهما تنافسنا في تشجيع الأندية، يفضل حبنا لبلدنا أكبر من أي نادٍ. تحيا مصر، ويحيا الأهلي والزمالك الأكثر شعبية في الوطن العربي».

الأهلي

تعادل فريق الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما امس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لمواجه نظيره زيسكو الزامبي، غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي اليوم الأحد في الثالثة عصرًا على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.