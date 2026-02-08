عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الشابة داليا خالد عصفور «قشطة» متأثرةً بجراحها في قطاع غزة.

واستشهدت «قشطة» بعد إصابتها بجراح غائرة إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلتها في شارع الداخلية وسط مدينة رفح خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الأربعة الذين استشهدوا أيضًا في جريمة حرب تواصل إسرائيل ممارستها دون عقاب، وسط إدانة أممية شديدة.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية بالطيران الحربي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويعد ذلك خرقًا مستمرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شهر أكتوبر الماضي.

واستشهد في غزة جراء ما وصفته الجهات الفلسطينية بـ«حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية» أكثر من 70 ألف شخص.

ولا تزال إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية.

