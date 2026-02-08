مدارس محافظة القاهرة تخصص أول حصة بالترم الثاني للحديث عن "تضحيات الشرطة"

تلتزم اليوم الأحد جميع مدارس محافظة القاهرة ، بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

جاء ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لجميع مدارس المحافظة .

وكانت قد استعدت مدارس محافظة القاهرة ، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وشملت الاستعدادات تنفيذ أعمال النظافة والتطهير ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع إعادة تنظيم الفصول والحجرات الدراسية، وتجهيز المكتبات والمعامل بما يدعم العملية التعليمية ويرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

كما تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية المعتمدة، وتوزيع المناهج الدراسية على النحو الذي يضمن الالتزام بالخطة الزمنية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع التأكيد على الانضباط المدرسي والمتابعة اليومية.

الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :