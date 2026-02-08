مدارس محافظة القاهرة تخصص أول حصة بالترم الثاني للحديث عن "تضحيات الشرطة"

تلتزم اليوم الأحد جميع مدارس محافظة القاهرة ، بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.
جاء ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لجميع مدارس المحافظة .
وكانت قد استعدت مدارس محافظة القاهرة ، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.
وشملت الاستعدادات تنفيذ أعمال النظافة والتطهير ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع إعادة تنظيم الفصول والحجرات الدراسية، وتجهيز المكتبات والمعامل بما يدعم العملية التعليمية ويرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.
كما تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية المعتمدة، وتوزيع المناهج الدراسية على النحو الذي يضمن الالتزام بالخطة الزمنية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع التأكيد على الانضباط المدرسي والمتابعة اليومية.
الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026
وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :
- موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
- موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
- موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
- موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
- موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026