الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي وأفروجاك في موسم الرياض

بوستر حفل محمد حماقي
بوستر حفل محمد حماقي
سعيد فراج

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، في موسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل محمد حماقي، بين الفئات السعرية التالية: (195  ريال سعودي، 225 ريال سعودي، 295  ريال سعودي، 315  ريال سعودي، 350 ريال سعودي، 495 ريال سعودي، 995 ريال سعودي، 1,200  ريال سعودي، 1,400 ريال سعودي، 1,800  ريال سعودي). 

حفل محمد حماقي 

ويستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 12 فبراير الجاري، وذلك تزامنا مع حفلات عيد الحب. 

ويحيي محمد حماقي، حفله في موسم الرياض والمطرب الهولندي افروجاك، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني. 

أغاني محمد حماقي

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد يحيى عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيى صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إن شاء الله تسمعوا أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

محمد حماقي - يا شاغل عيون الناس

في آخر شهر يوليو الماضي، أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «يا شاغل عيون الناس»، على موقع يوتيوب، ضمن ألبوم «هي الأساس»، المقرر طرح أغانيه تباعا.

ونشر محمد حماقي الأغنية، معلقا: «يا شاغل عيون الناس، إيه الحكاية، كده كتير، هغير لا كفاية.. اسمعوا أغنية ياشاغل عيون الناس دلوقتي علي يوتيوب وعلى منصات الموسيقى».

حماقي الفنان محمد حماقي محمد حماقي موسم الرياض

