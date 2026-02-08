أفشة: الشناوي الأفضل في مصر.. وشوبير مستقبل حراسة المرمى

تطرق محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمعار إلى الاتحاد السكندري، للحديث عن وضع مركز حراسة المرمى داخل صفوف القلعة الحمراء، في ظل المنافسة القائمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير خلال الفترة الحالية.

وأوضح أفشة، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، أن مصطفى شوبير يمتلك إمكانيات كبيرة ويُعد مستقبل حراسة المرمى في مصر، متوقعًا له مسيرة مميزة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن محمد الشناوي يظل أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى أن التغيير سنة الحياة..

وأشار إلى أن مركز حراسة المرمى يحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار، مفضلًا الاعتماد على حارس أساسي واحد، مع إمكانية اللجوء للتدوير في بعض الفترات إذا اقتضت مصلحة الفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات والإجهاد البدني.

وأكد أفشة أن الأهم في المرحلة الحالية هو تحقيق أهداف الأهلي والتأهل، دون الانشغال بالجوانب الفنية، مشددًا على ضرورة تدوير اللاعبين بين الحين والآخر لتفادي الإرهاق، لا سيما بعد ظهور آثار الضغط البدني وكثرة السفر في إصابات بعض اللاعبين.