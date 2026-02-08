قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: تصريحات ترامب أصبحت المحرك الأساسي للأسواق وأسعار الذهب
تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري
الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان
واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر
حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت
استثمارات وأمن مائي.. مصر وكينيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وقضايا حوض النيل
السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا
عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج
موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر

آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا لافتًا، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، عقب تحقيق الأوقية مكاسب أسبوعية قدرت بنحو 1.4%.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بصدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 6670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية عالميًا لتغلق عند مستوى 4968 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 8 فبراير   2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4968 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5756 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6670 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7623 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.360 ألف جنيه.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاحد بورصة الذهب مباشر سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار21

