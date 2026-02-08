واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا لافتًا، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، عقب تحقيق الأوقية مكاسب أسبوعية قدرت بنحو 1.4%.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بصدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 6670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية عالميًا لتغلق عند مستوى 4968 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 8 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4968 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5756 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6670 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7623 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.360 ألف جنيه.