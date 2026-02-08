ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين في واقعة إنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية بمنطقة منطى بمدينة قليوب.



وكانت منطقة منطى قد شهدت واقعة قتل مأساوية، بعدما أقدم عاطلان على إطلاق أعيرة نارية تجاه شاب داخل صيدلية، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.



بلاغا بالواقعة

وكان قد تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي إلى المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بسقوط شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلقات نارية داخل صيدلية.



وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب يُدعى مصطفى، وشهرته أبو دراع، وله معلومات جنائية سابقة.



وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين:"حسن ج" و"سعد و ن"، بسبب خلافات مالية سابقة، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الطرفان بالاعتداء على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري اخترق جسده، ليسقط جثة هامدة في الحال.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب محمد ياسين والنقيب مصطفى مجاهد معاونا مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الجريمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.