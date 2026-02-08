قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تزامنًا مع عيد الحب.. إليسا تُحيي حفلاً غنائياً في كندا

إليسا
إليسا
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا في مدينة تورنتو بدولة كندا، ضمن جولتها الغنائية هناك، تزامنًا مع حفلات عيد الحب. 

وظهرت إليسا، خلال الحفل، بفستان ذهبي قصير، وقدمت للجمهور باقة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (عيشالك، حالة حب، إلى كل اللي بيحبوني)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

أحدث أغاني إليسا 

وكان أحدث أغاني، إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر  2025.

 الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

إليسا الفنانة إليسا أغاني إليسا أعمال إليسا كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

امام عاشور

أحمد شوبير: توقيت سفر إمام عاشور للعمرة غير مناسب لـ الأهلي

هانز فليك

هانز فليك قد يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم في هذه الحالة

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد