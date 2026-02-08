محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

استهل محافظ المنوفية لقاءه بصرف مساعدات مالية عاجلة وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوما لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي شبين الكوم والشهداء وأشمون وبركة السبع، لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

ووجه ببحث إمكانية توفير كشك بالقرية لإحدى الحالات المرضية من ناحية كفر سرسموس بالشهداء، كمصدر دخل ثابت يعينها على متطلبات الحياة ويوفر حياة كريمة وآمنة لها.

كما وجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بديوان المحافظة ببحث إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لحالة من ناحية ميت خلف لتساعدها على تحمل الأعباء المعيشية.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مسئول أحد المكاتب الهندسية بناحية هيت بمنوف، يتضرر فيها من تعنت بعض موظفى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في إنهاء الرخص الخاصة بعدد من المواطنين.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوى مواطن من ناحية ميت برة، يتضرر فيها من تعنت مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية بقويسنا لوجود مخالفة بالتعدي وغلق شارع بالمخالفة للمخطط التفصيلي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع جميع المواطنين، وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.