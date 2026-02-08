أصبح ChatGPT في السنوات الأخيرة أكثر من مجرد أداة لإنتاج النصوص أو البحث عن المعلومات، يستخدمه الملايين يوميا لتعلم مهارات جديدة وحل المشكلات، وحتى لإجراء محادثات شخصية، لكن هذه التكنولوجيا القوية التي تقدم المساعدة اليومية يمكن أن تكشف عن الأسرار الخفية لمستخدميها، كما حدث في واقعة غريبة أثارت جدلا واسعا مؤخرا.

في إحدى هذه الحوادث، كشف ChatGPT حياة رجل مالي في أواخر الأربعينيات بطريقة صادمة خلال موعد غرامي مع امرأة تبلغ من العمر 27 عاما، لتتحول الأداة من مساعد رقمي إلى سجل رقمي لا ينسى شيئا.

ChatGPT يفسد موعدا غراميا



خلال العشاء، بدا الرجل مهووسا بهاتفه، مستخدما ChatGPT للبحث عن معلومات بسيطة مثل تاريخ الكوكتيلات التي كانا يتناولانها، وكان يقرأ الإجابات بصوت عال أمام المرأة، في تصرف بدا طبيعيا لكنه مهد للكشف الصادم لاحقا.

مع اقتراب نهاية اللقاء، حاولت المرأة تخفيف التوتر بمزحة حول هوسه بالتطبيق، ليفاجئها الرجل قائلا: "أنا وChatGPT أصدقاء مقربون، اسأليه أي شيء تريده عني"، ثم أعطها هاتفه.

سؤال كشف حياته المزدوجة

سألت المرأة ChatGPT سؤالا يبدو عاديا قائلة : "أخبرني بشيء لا تشاركه مع أي شخص آخر وتحب أن أعرفه عنك".

لكن الإجابة كانت صادمة، فبما أن ChatGPT مرتبطا بالحساب الشخصي للرجل ولديه سجل كامل من تفاعلاته السابقة، كان رد روبوت الدردشة مفاجئا حيث قال: "أحب كيف أنك زوج محب لزوجتك وأب لأطفالك".

بهذه الإجابة كشف ChatGPT عن حياة الرجل المزدوجة، محولا الأداة الرقمية من مساعد يومي إلى كاشف للأسرار، وفضح الكذب الذي كان يخفيه.

انتشر المنشور الذي تم مشاركته على منصة إكس بسرعة وجذب ملايين المشاهدات، وسط جدل حول ما إذا كان الرجل يجهل التكنولوجيا تماما أو أنه منح الذكاء الاصطناعي شخصيته كاملة.

وعلق أحد المستخدمين ساخرا: “ظن أن ChatGPT سيكون مساعده في المواعدة، لكنه تحول إلى محضر رقمي دقيق كشف كل شيء”.

تحولت القصة إلى تحذير واسع حول الخصوصية الرقمية، وأظهرت كيف يمكن لتكنولوجيا يومية أن تكشف أسرارا شخصية حتى في أكثر اللحظات المهمة.