فتحي مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة "حب تاني" .. فيديو

طرح المطرب فتحى مصطفى كامل أحدث اغانيه بعنوان "حب تاني" من كلمات كروان حجاج وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر عمرو الخضرى، جيتار مصطفى أصلان، ناى أحمد خيري .

وتقول كلمات الأغنية: حب تاني اتجرحت منه راجع أحبه تاني، قلبى أصله عبيط في نفسه ومش أنانى راح وسابني ألف مرة نفسى أرجع بس مرة الاقى نفسى حد تاني .

وتأتى الأغنية بعدما طرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل دويتو يجمعه بنجله فتحي مصطفى كامل لأول مرة يحمل اسم "إلى اللقاء"، وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس .



كما طرح فتحى نجل الفنان مصطفى كامل مؤخرا أولى أغانيه بعنوان "يلا ندلع" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع رامي المصري، وميكساج وماستر أمير محروس، وإنتاج مزيكا، وتقول كلمات الأغنية: كله يوسع من قصادي مش عايز قلبة دماغ اللي هيفارقني عادي ميسويش تلاته ساغ اللي شاريني علي راسي و100 هلا واللي كاره يركن علي جمب أنا جاي مرتب ومظبط هدلع وارقص واتنطط مش هشغل بالي بحد أنا جاي ادلع في الساحل مع البيض والسمر والكواحل ونقضي الليلة بجد".