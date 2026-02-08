بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الالكترونية، يترقب الكثير نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، وتصدرت بوابة الأزهر الإلكترونية محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، للبحث عن رابط النتيجة.

حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ويعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الازهر الشريف، خلال الساعات القادمة، نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الترم الأول للشهادات الابتدائية والإعدادية بعد اعتمادها، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر هذا الرابط https://natiga.azhar.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكنكم الحصول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور ظهورها ، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.