إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية

محاكمة المتهم بالاعتداء علي طفلة في المنوفية
محاكمة المتهم بالاعتداء علي طفلة في المنوفية
مروة فاضل

قررت محكمة جنايات مستانف شبين الكوم في محافظة المنوفية الحكم بإعدام المتهم بالمعتدي جنسيا علي طفلة 4 سنوات. 

وقضت المحكمة بإعدام المتهم حسن صابر خالد فران في بحكم نهائى اليوم. 

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2024، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات، يفيد بتلقيه بلاغًا بضبط شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يعمل فرانًا، بالتعدي جنسيًا على الطفلة سجدة، ابنة قرية كفر داود، صاحبة الأربع سنوات.

وبالانتقال؛ تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وتم تقديمه للمحاكمة.

ومن جهتها، قالت أسرة الطفلة سجدة، إن نجلتهم تبلغ من العمر 4 سنوات، خرجت لشراء مخبوزات من الفرن الذي يعمل به المتهم؛ فأغلق الباب عليها واعتدى عليها جنسيًا.

وتابعت الأسرة أن الطفلة خرجت باكية؛ لتكتشف الأسرة تعدي الفران على طفلتهم، وعندما حاول الهروب من القرية؛ تمكن ذويها والأهالي من ضبطه وتقديمه للجهات الأمنية التي أحالته للمحاكمة.

وأكدت الأسرة أن الفران “غريب عن قريتهم”، وجاء للعمل فيها، ولكنه لم يراعِ حرمة الأطفال، واعتدى على الصغيرة، والتي ما زالت تتلقى العلاج جراء ما حدث لها.

وطالب الأهالي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم؛ ليكون عبرة لغيره.

