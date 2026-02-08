لمحبي الألعاب ..إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية

أطلقت شركة أسوس شاشتها الرائدة للألعاب ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 في الصين قبل موعد إطلاقها المقرر في الربع الأول من العام.

يبلغ سعر الشاشة مقاس 32 بوصة 8499 يوان صيني (1225 دولارًا أمريكيًا)، وهو أقل من السعر المعلن سابقًا البالغ 1299 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى اختلاف الأسعار بين المناطق.

شاشة ألعاب

Asus ROG PG32UCDM3



تتميز شاشة PG32UCDM Gen3 بلوحة QD-OLED مقاس 32 بوصة بدقة 4K، تعتمد على تقنية العرض من سامسونج. تدعم الشاشة معدل تحديث 240 هرتز وزمن استجابة 0.03 مللي ثانية وتجعلها هذه المواصفات في مصاف الشاشات المتطورة للألعاب التنافسية، كما أنها مناسبة لإنشاء المحتوى والأعمال الاحترافية التي تستفيد من الدقة العالية وأداء الألوان المتميز.

شاشة ROG Swift OLED PG32UCDM3



يُعدّ غشاء Black Shield الجديد أبرز التحسينات في هذا الجيل. وتؤكد شركة Asus أن هذه الطبقة الإضافية تُحسّن مستويات اللون الأسود في الغرف المضيئة فقد تُعاني شاشات QD-OLED من هذه المشكلة. وتدّعي الشركة أنها تُقلّل من اللون الأرجواني الذي قد يظهر تحت الإضاءة المحيطة القوية، وتُحسّن عمق اللون الأسود المُدرَك بنسبة تصل إلى 40%. كما تتميّز الشاشة بطبقة مضادة للانعكاس ومقاومة أعلى للخدوش، ما يُعزّز متانتها خلال الاستخدام اليومي.

تم تحديث خيارات الاتصال أيضًا. تدعم الشاشة الآن منفذ DisplayPort 2.1 UHBR20، بالإضافة إلى منفذ HDMI 2.1 لأجهزة الألعاب الحديثة ووحدات معالجة الرسومات المتطورة. كما تتضمن منفذ USB-C بقدرة 90 واط، مما يسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة بالاتصال والشحن ونقل البيانات باستخدام كابل واحد.



تشمل الميزات الأخرى التوافق مع تقنية NVIDIA G-SYNC، ودعم Dolby Vision، ومفتاح KVM مدمج، وأدوات Asus OLED Care المصممة للحد من احتراق الشاشة بمرور الوقت. وقد حصلت الشاشة الآن على شهادة VESA DisplayHDR 500 True Black، بعد أن كانت تدعم HDR 400 في الطراز السابق.