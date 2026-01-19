قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوس تتخلى عن الهواتف وتراهن بالكامل على الذكاء الاصطناعي

احمد الشريف

أعلن رئيس مجلس إدارة أسوس (ASUS)، جونّي شيه، أن الشركة لن تطرح أي طرازات هواتف ذكية جديدة بعد الآن، في خطوة تعني عمليًا تجميد خطوط Zenfone وROG Phone المستقبلية والتركيز على مجالات أخرى ذات أولوية أعلى في إستراتيجية الشركة. 

جاء التصريح خلال حفل ختام عام 2025 الذي عقدته أسوس في تايبيه يوم 16 يناير 2026، حيث أوضح شيه أن الشركة ستواصل فقط دعم مالكي الهواتف الحالية من حيث الضمان والتحديثات البرمجية، بما يتوافق مع تقارير سابقة تحدثت عن عدم وجود أي إصدارات جديدة من Zenfone أو ROG Phone في عام 2026 مع استمرار خدمات ما بعد البيع.

التحول إلى الحوسبة التجارية 

قدّم شيه خلال الحدث شعار المرحلة الجديدة تحت عنوان “الكل في الذكاء الاصطناعي – All in AI”، مشيرًا إلى أن أسوس تعيد توجيه جهود البحث والتطوير نحو الحواسيب الموجهة للأعمال والسيرفرات، إضافة إلى ما تسميه الشركة “الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI)”، والذي يشمل الروبوتات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل نظارات الواقع المعزز/المختلط. 

يندرج هذا التوجه ضمن موجة عالمية أوسع تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى استثمار مواردها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة المرتبطة به، بدل المنافسة المباشرة في سوق الهواتف الذكية المشبعة.

نمو قوي في أعمال السيرفرات 

على الصعيد المالي، أشار شيه إلى أن إيرادات أسوس في عام 2025 نمت بنسبة 26% على أساس سنوي، مع أداء لافت لأعمال الخوادم. 

فقد تجاوزت إيرادات قسم السيرفرات والمبيعات المرتبطة به حاجز 100 مليار دولار تايواني (NT$) قبل الموعد المستهدف، بينما حققت إيرادات السيرفرات نموًا بأكثر من 100% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، لتشكل نحو 20% من إجمالي إيرادات الشركة في ذلك الربع.

تستند أسوس في إستراتيجية خوادم الذكاء الاصطناعي إلى منصات NVIDIA الأحدث؛ حيث بدأت بالفعل شحن أنظمة AI POD المبنية على NVIDIA GB300 NVL72، إلى جانب خوادم تعتمد على NVIDIA HGX B300، ما يضع الشركة في موقع متقدم للاستفادة من دورة ترقية البنية التحتية الحالية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ضغط تكاليف الذاكرة وأسعار المنتجات 

لم يخفِ شيه وجود ضغوط على سلسلة التوريد ناجمة عن نقص شرائح الذاكرة وارتفاع أسعارها، محذرًا من أن هذه الزيادات قد تنعكس على أسعار المنتجات غير المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي أيضًا. 

تقارير إعلامية تايوانية كانت قد ذكرت أن شركات حواسيب، من بينها أسوس، تدرس تعديلات سعرية في ضوء ارتفاع تكلفة ذاكرة DRAM وشرائح التخزين، وهي معطيات أكدها التقرير بالإشارة إلى أن أسوس أبلغت شركاءها بالفعل في رسالة رسمية مطلع يناير بنيتها رفع أسعار بعض المنتجات اعتبارًا من 5 يناير، قبل معرض CES 2026 مباشرة.

يوضح موقع VideoCardz أنه تلقى طلبًا من أسوس لحذف خبر الزيادة السعرية، إلا أنه رفض ذلك وأبقى على التغطية، في إشارة إلى حساسية ملف الأسعار في ظل المنافسة الشديدة وتحوّل بوصلة الاستثمار نحو الذكاء الاصطناعي.

ماذا يعني القرار لمستقبل Zenfone وROG Phone؟

رغم عدم إعلان أسوس صراحة عن “إعدام” علامتي Zenfone وROG Phone، فإن تأكيد جونّي شيه أن الشركة “لن تضيف أي طرازات هواتف جديدة في المستقبل” يعني عمليًا أن هذه السلاسل قد وصلت إلى نقطة توقف على الأقل في المدى المنظور. 

في المقابل، تحاول أسوس إعادة تعريف نفسها كلاعب رئيسي في خوادم الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الموجهة للأعمال، والأجهزة الذكية المعتمدة على ما تسميه “الذكاء الاصطناعي المادي”، في انعكاس واضح لأولويات السوق التكنولوجية في حقبة ما بعد طفرة الهواتف الذكية.

