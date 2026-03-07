دوري كرة قدم لطلاب المعاهد الأزهرية في غزة

نظمت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين دوري كرة قدم لطلابها في معهد غزة الأزهري، تحت رعاية منظمة "علماء بلا حدود"؛ وذلك ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تنفذها إدارة المعاهد.

وانطلق الدوري بلقاءٍ بين طلاب الصفين الأول الإعدادي والثالث الإعدادي، انتهى بثلاثة أهداف نظيفة لصالح الثالث الإعدادي، ولقاءٍ ثانٍ بين طلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي، انتهى بفوز الثاني الثانوي بهدف نظيف.

وشكر د. على النجار منظمة "علماء بلا حدود" على رعايتها لهذه البطولة، وخصّ بالشكر الدكتور جياب الطويل، رئيس المنظمة، و الدكتور حمزة أبو دقة، رئيس الهيئة التمثيلية للمنظمة بفلسطين.

وأشار عميد المعاهد إلى أن إدارة المعاهد قامت بتشكيل لجنة رياضية لتنظيم هذه البطولة برئاسة محمد المقوسي، وعضوية عادل حميد، و منجد حلس، وأحمد المقوسي، و مهند غنيم؛ حيث أشاد بالجهود التي يبذلونها لتنظيم هذا النشاط.

وأوضح أن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية تُعنى بتنفيذ الأنشطة اللامنهجية التي تلبي حاجات الطلبة ومهاراتهم ومواهبهم.