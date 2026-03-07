قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
ديني

دوري كرة قدم لطلاب المعاهد الأزهرية في غزة

طلاب معهد غزة الأزهري يتحدون الأزمات بالعلم وكرة القدم
طلاب معهد غزة الأزهري يتحدون الأزمات بالعلم وكرة القدم

نظمت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين دوري كرة قدم لطلابها في معهد غزة الأزهري، تحت رعاية منظمة "علماء بلا حدود"؛ وذلك ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تنفذها إدارة المعاهد.

وانطلق الدوري بلقاءٍ بين طلاب الصفين الأول الإعدادي والثالث الإعدادي، انتهى بثلاثة أهداف نظيفة لصالح الثالث الإعدادي، ولقاءٍ ثانٍ بين طلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي، انتهى بفوز الثاني الثانوي بهدف نظيف.

وشكر د. على النجار منظمة "علماء بلا حدود" على رعايتها لهذه البطولة، وخصّ بالشكر الدكتور جياب الطويل، رئيس المنظمة، و الدكتور حمزة أبو دقة، رئيس الهيئة التمثيلية للمنظمة بفلسطين.

وأشار عميد المعاهد إلى أن إدارة المعاهد قامت بتشكيل لجنة رياضية لتنظيم هذه البطولة برئاسة محمد المقوسي، وعضوية  عادل حميد، و منجد حلس، وأحمد المقوسي، و مهند غنيم؛ حيث أشاد بالجهود التي يبذلونها لتنظيم هذا النشاط.

وأوضح أن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية تُعنى بتنفيذ الأنشطة اللامنهجية التي تلبي حاجات الطلبة ومهاراتهم ومواهبهم.

دوري كرة قدم معهد غزة الأزهري علماء بلا حدود على النجار المعاهد الأزهرية في فلسطي فلسطين

