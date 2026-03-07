مواجهة قوية أمام الجزيرة.. الأهلي يبدأ مشواره في نهائي دوري سوبر الطائرة

يستهل الأهلي مشواره في الدور النهائي من بطولة دوري السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال بمواجهة قوية أمام الجزيرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على صالة الشباب والرياضة في تمام الساعة 10:30 مساءً، في بداية مشوار الفريقين ضمن المرحلة الحاسمة التي يتنافس فيها ثمانية أندية على لقب الدوري.

ويشارك في الدور النهائي كل من الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري، بعد نجاحهم في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من البطولة.

وتُقام منافسات الدور النهائي بنظام دوري من دور واحد على مدار سبع جولات، على أن يتوج باللقب الفريق صاحب المركز الأول في جدول الترتيب عقب ختام المنافسات يوم 25 مارس الجاري.

ويسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية في مشواره نحو اللقب، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الفرق الثمانية، وفي مقدمتها الزمالك وبتروجت وسبورتنج، إلى جانب طموحات بقية الفرق في تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه المرحلة الحاسمة.

