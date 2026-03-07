حملة لإفطار آلاف الصائمين.. «الأورمان» تكثف جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تنفذ خلال شهر رمضان حملة واسعة لإفطار ملايين الصائمين في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

ولفت شعبان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الحملة تقوم على فكرة التكافل بين المصريين، حيث يعمل المتطوعون على تنظيم موائد الرحمن وتوصيل وجبات الإفطار إلى منازل الأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه بكرامة.

وأوضح أن الوجبات التي يتم توزيعها تتضمن عناصر غذائية متكاملة تشمل اللحوم والأرز أو المكرونة والخضروات والعصائر والتمر والفاكهة والحلوى، بما يعكس وجبة إفطار كاملة للأسر المحتاجة، مضيفا أن المتطوعين يشاركون في توزيع الوجبات على موائد الرحمن وفي المنازل داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في محافظات عدة مثل الجيزة والدقهلية والإسكندرية والفيوم.

وأشار إلى أن تنظيم العمل يتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها في المحافظات لضمان وصول المساعدات دون ازدواجية، لافتًا إلى أن الجمعية تتعاون مع نحو 5847 جمعية أهلية في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى توزيع مئات الآلاف من الكراتين الغذائية التي من المتوقع أن تصل إلى نحو مليون كرتونة خلال شهر رمضان.

وأكد «شعبان» أن الإعلام الإيجابي يلعب دورًا مهمًا في دعم المبادرات الخيرية وتحفيز المواطنين على المشاركة في أعمال الخير، مشيرًا إلى أن المصريين في الداخل والخارج يحرصون على المساهمة في موائد الرحمن أو دعم الأسر المحتاجة، ما يعكس روح التكافل والتعاون التي يتميز بها المجتمع المصري خلال شهر رمضان.