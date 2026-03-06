الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة..ولماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر اليوم، الجمعة 6 مارس 2026، تشهد طقس شتوي مستقر في معظم المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد أجواء مشمسة بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن درجات الحرارة بالقاهرة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية والقاهرة تسجل 22 درجة.



حزب الله: قصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية



كشف حزب الله عن قيامهم بقصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الهجمات لاستهداف مواقع تابعة لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت لاحق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد بحزب الله في بيروت، موضحاً أنه كان "مسؤولاً عن إدارة القوة النارية للحزب ، وشغل منصب رئيس المدفعية في جنوب لبنان".

من هم الصائمين الذين لا يُقبل صيامهم؟.. دينا أبو الخير توضح



كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير شروط قبول الصيام والأفعال التي تؤثر على أجر الصائم، مؤكدة الفرق بين مبطلات الصوم والمعاصي التي تقلل الثواب دون أن تبطل الصيام.

وقالت دينا أبو الخير، خلال حلقة برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فئات لا يُقبل منهم الصيام مطلقًا، مثل من أكل أو شرب عمدًا أثناء الصوم، وأصحاب الحيض والنفاس، ومن تعمد القيء، إذ تُعد هذه الحالات من مبطلات الصوم.

الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية

أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن هناك وفرة من النفط في السوق والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.



وأضاف «بيرول»، أنه على أوروبا تطوير قطاعات الطاقة النظيفة وتقوية قطاع الطاقة التقليدية، مؤكدا أن الأزمة في الشرق الأوسط أدت لتساؤلات حول ما إذا كان ينبغي العودة للغاز الروسي.

من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟

تحدث الدكتور أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، عن الدروس المستفادة من شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه شهر الانتصار والعزة والكرامة والثبات، وهو الشهر الذي يرسخ معاني الصبر والإيمان، ويعلم المسلمين أن النصر لا يكون بالكثرة وإنما بالإيمان والصبر.

وأضاف أحمد فرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر رمضان شهد العديد من الأحداث العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية، من أبرزها غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع عشر من شهر رمضان، والتي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، كما قال في كتابه الكريم: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ»، وكذلك فتح مكة الذي عاد فيه الحق إلى أصحابه وانتصر فيه الحق والعقل.

ناقد فني: صحاب الأرض يتصدر ودراما الـ15 حلقة الحصان الرابح

أكد أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن من أهم المسلسلات الرمضانية لعام 2026 مسلسل «صحاب الأرض»، مشيرًا إلى أنه المسلسل رقم واحد من حيث الأهمية وعدد المشاهدات، وأنه يقدم معلومات مميزة.

وأوضح الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن القصة خلال المسلسل تُعرض بشكل جيد، وأن الجميع يتحدث عن المسلسل بشكل إيجابي.



الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران

دعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل اتخذت قراراً بقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في نوفمبر الماضي، وكان من المخطط تنفيذ العملية بعد حوالي ستة أشهر. وأكد الوزير أن العملية تمت في الساعات الأولى من الحملة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لتكون أول عملية اغتيال للزعيم الأعلى لدولة عن طريق ضربة جوية.

وأوضح كاتز في مقابلة مع قناة N12 الإسرائيلية أن الاجتماع الذي قرر فيه الهدف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم في نوفمبر، وكان موعد التنفيذ المبدئي محدداً لنهاية يونيو 2026. ولكن بسبب اندلاع احتجاجات في إيران في يناير، تقرر تقديم العملية للأمام خوفاً من استهداف إيران للأصول الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.

التلفزيون الإيراني: تدمير مسيرة من طراز إم كيو 9 في سماء لورستان

كشف التلفزيون الإيراني عن تدمير مسيرة من طراز إم كيو 9 في سماء لورستان، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.



ولفت التلفزيون الإيراني إلى تدمير مسيرة من طراز هيرمس في محيط طهران.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين.. إقبال ملحوظ منذ الساعات الأولى

قال تيموثي إيهاب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين انطلقت اليوم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في عدد من النقابات الفرعية.



وأوضح المراسل، أن ساحة استاد القاهرة الدولي تستضيف عدداً من اللجان الانتخابية ضمن هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها أمام المهندسين للتسجيل والتصويت منذ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 5 مساءً.

على قد اللحاف مد رجليك.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في العيد دون ضغوط مالية| فيديو

قدمت رانيا المارية خبيرة الاقتصاد المجتمعي، عددًا من النصائح للأسر بشأن إدارة الميزانية خلال فترة الأعياد، في ظل زيادة المصروفات والضغوط المالية التي قد تواجه العديد من العائلات.

وقالت رانيا المريّة خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه الفترة تتطلب إدارة للميزانية بحكمة، خاصة في ظل تزايد المصاريف بشكل كبير، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على أفراد الأسرة والعائلات، مشيرة إلى أن إدارة الميزانية أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي دون التأثير على فرحة الاحتفال، موضحة أنه ليس من الضروري شراء الكثير من الملابس أو كميات كبيرة من الكحك والبسكويت.