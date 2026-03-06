الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر اليوم، الجمعة 6 مارس 2026، تشهد طقس شتوي مستقر في معظم المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد أجواء مشمسة بسبب تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن درجات الحرارة بالقاهرة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية والقاهرة تسجل 22 درجة.

ولفتت إلى أن محافظات الشمال درجات الحرارة بها تتراوح بين 20 و21 درجة، وأن درجة الحرارة بالجنوب تصل في الأقصر وأسوان لـ 27 درجة، وأن درجات الحرارة في الليل أصبحت أفضل عن الأيام الماضية.

درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة بفترة المساء خلال الفترة المقبلة سنسجل بين 10 لـ 12 درجة، وأن هذا يعني تحسن في الأحوال الجوية، وأن الشبورة المائية موجودة ببعض المحافظات، وقد تكون كثيفة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12

