قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالرسائل المهمة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن حديث الرئيس خلاله عكس قدرًا كبيرًا من الصراحة والشفافية في التعامل مع الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، كما كشف عن رؤية استراتيجية واعية لإدارة المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الجمعة، إن تأكيد الرئيس السيسي أن الأزمة الحالية قد تترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار، يعكس نهج الدولة في المصارحة مع المواطنين وعدم إخفاء الحقائق؛ وهو ما يعزز الثقة بين القيادة السياسية والشعب المصري، موضحًا أن القيادة السياسية تدرك جيدًا أن التوترات والحروب في المنطقة غالبًا ما تنعكس على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط على الأسواق والأسعار، إلا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء هذه التداعيات قدر الإمكان.

وأضاف أن توجيه الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري؛ يمثل رسالة حاسمة لكل من يحاول استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لخلق أزمات مصطنعة في الأسواق.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن المصري من أي استغلال، والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن وصف الرئيس للحرب الجارية بأنها “انعكاس لخطأ في الحسابات والتقديرات”؛ يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الصراعات الدولية، حيث إن كثيرًا من الأزمات الكبرى تبدأ بسوء تقدير للمواقف أو حسابات غير دقيقة للعواقب، مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس رؤية مصرية متزنة تدعو دائمًا إلى تغليب صوت الحكمة والحلول السياسية والدبلوماسية بدلاً من الانزلاق إلى دوامات الصراع.

وأشار ”عبد السميع“ إلى أن حديث الرئيس عن أن مصر مارست «صبرًا جميلًا» على الإساءات والمؤامرات يحمل دلالات مهمة، إذ يؤكد أن الدولة المصرية تعاملت طوال السنوات الماضية بدرجة عالية من الحكمة وضبط النفس في مواجهة محاولات الاستهداف والتشويه، واضعة مصلحة الوطن واستقراره فوق أي اعتبارات أخرى.

كما أكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في الحفاظ على استقرارها وسط منطقة تعج بالصراعات والتوترات، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بفضل رؤية سياسية متوازنة ومؤسسات دولة قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات.

ولفت هاني عبد السميع إلى أن رسائل الرئيس السيسي تعكس حالة من الجاهزية واليقظة لدى الدولة المصرية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته.