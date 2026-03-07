غارات جوية على محيط مطار مهرآباد ومحيط مجمع إكباتان السكني غربي طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن محيط مطار مهرآباد ومحيط مجمع إكباتان السكني غربي طهران شهدا غارات جوية منذ قليل.

فيما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي شن هجمات متواصلة على المناطق السكنية في المناطق الغربية من طهران.

وفي سياق أخر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجيش الأمريكي يؤدي مهامه بشكل مذهل والمواجهة الحالية هي مع قادة مرضى وسيئين.

ونقلت “إن بي سي نيوز”، عن مسؤولين أمريكيين، القول: “ترامب أعرب سرا عن اهتمام جاد بنشر قوات أمريكية على الأرض داخل إيران”.

وأضافت، عن المسؤولين: “ترامب لم يركز على غزو بري واسع لإيران، بل على قوة صغيرة لأغراض استراتيجية”.