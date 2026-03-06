5 جواسيس في طهران.. إيران تعتقل عملاء أرسلوا الإحداثيات لأمريكا وإسرائيل

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم اعتقال 5 جواسيس في العاصمة طهران، كانوا يعملون لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن العملاء الخمسة عملاء مرتبطين بأمريكا والكيان الصهيوني، كانوا يجمعون معلومات من بعض المراكز والمساجد في طهران، تم اعتقالهم يوم أمس بفضل يقظة المواطنين وإبلاغهم الجهات الأمنية.

وأضافت "تسنيم" أن الجواسيس كانوا يقومون بتصوير مرافق معينة وجمع معلومات حول حركة المرور وتحديد الإحداثيات لإرسالها إلى الأعداء.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن خططٍ لشنّ هجماتٍ في إيران “لأسابيع”، وربما أكثر.

وصرح مسئولون عسكريون إسرائيليون، بأن الجيش الإسرائيلي لديه خططٌ لشنّ هجماتٍ في إيران خلال الأسابيع المقبلة، مضيفين أن ما بين 100 و200 منصة إطلاق صواريخ إيرانية لا تزال جاهزة للعمل.

وأوضح المسئولون، أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل قد انخفضت، مرجحين أن يكون ذلك نتيجةً لصعوبة تنسيق طهران للهجمات وإطلاق الصواريخ.

وأفاد المسئولون العسكريون، أن 150 طائرة هجومية دخلت المجال الجوي الإيراني أكثر من 2600 مرة منذ بدء الحرب.