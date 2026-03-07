سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحجز الريدز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

سيطرة واضحة من ليفربول

تحدث المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، عن أداء فريقه عقب المباراة، مؤكدًا أن فريقه فرض سيطرته على مجريات اللقاء في أغلب فتراته.

وقال سلوت إن ليفربول استحوذ على الكرة لفترات طويلة، بينما لم يتمكن المنافس من صناعة سوى فرصة واحدة فقط نجح من خلالها في تسجيل هدفه الوحيد، مشيرًا إلى أن السيناريو كان مشابهًا إلى حد كبير لما حدث في المباراة السابقة قبل أيام قليلة.

الفاعلية الهجومية صنعت الفارق

وأوضح المدرب الهولندي أن الفارق في مباراة اليوم كان في استغلال الفرص، حيث نجح لاعبو ليفربول في ترجمة عدد أكبر من الفرص إلى أهداف، وهو ما منح الفريق التفوق في النتيجة وحسم بطاقة التأهل.

كما أشاد سلوت بالمستوى الذي قدمه الظهير الأيسر أندرو روبرتسون، مؤكدًا أن اللاعب قدم مباراة قوية ونفذ المطلوب منه بشكل مميز، رغم صعوبة مشاركة جميع اللاعبين في كل المباريات بسبب ضغط الجدول.

ملاحظات دفاعية رغم الفوز

ورغم الانتصار، أبدى سلوت بعض الانزعاج من استقبال هدف، مؤكدًا أن الفريق لم يمنح المنافس فرصًا كثيرة، ومع ذلك تمكن وولفرهامبتون من التسجيل، وهو أمر وصفه بالمحبط.

إشادة بموهبة نجوموها الشابة

وتطرق سلوت للحديث عن اللاعب الشاب ريو نجوموها، مشيرًا إلى أن ما يقدمه في هذا العمر يُعد أمرًا مميزًا للغاية، خاصة أنه يبلغ 17 عامًا فقط، ومع ذلك تمكن من التأثير أمام فريقين من الدوري الإنجليزي في مباراتين مختلفتين.

وأضاف أن استمرار اللاعب في تقديم نفس المستوى سيمنحه ثقة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في المباريات خارج أرضه.

أهمية تسجيل المهاجمين للأهداف

كما تحدث سلوت عن النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن تسجيل المهاجمين للأهداف أمر مهم للغاية، لأن غياب الأهداف لفترة طويلة قد يدفع المهاجمين لمحاولة تغيير أسلوبهم أو القيام بأمور غير معتادة داخل الملعب.

وأشار إلى أن مساهمة المهاجمين سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الفريق.

تركيز على التحديات المقبلة

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن مشاعره تتغير كل بضعة أيام تبعًا لنتائج الفريق، موضحًا أن التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التركيز سريعًا على المواجهة المقبلة، حيث تنتظر ليفربول مباراة مهمة خارج أرضه أمام جالطة سراي في مدينة إسطنبول خلال الأيام القليلة القادمة