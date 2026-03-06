صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، روبيرتسون وسوبوسلاي.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرخ وجونز.

خط الهجوم: نجومها، جاكبو ومحمد صلاح.

يُذكر أن ليفربول قد خسر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المنقضي من وولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف.