أسماء مصابي وضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق مرسى علم إدفو

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، على طريق إدفو - مرسى علم شمال شرق أسوان، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

وفيما يلي أسماء المتوفين والمصابين:

مصرع كل من “عبد الله . أ . ب - 70 سنة”، “أبو زيد .ف. م - 38 سنة”، 2 آخرين مجهولان الهوية.

بينما أصيب بالحادث كل من “أحمد . ع . س - 16 سنة، "زياد .م.ج - 16 سنة، باشتباه نزيف في المخ لكليهما.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان، بلاغا بوقوع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة، والجثامين إلى المشرحة العمومية.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وجرى رفع آثاره؛ لتيسير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.