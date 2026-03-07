أخبار أسوان.. رفع 3 آلاف طن من القمامة والمخلفات.. ومطبخ المصرية يقدم وجبات رمضانية.. وتحديد ألوان لخطوط السير

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 6/3/2026 أحداث متنوعة.

إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية الهادفة لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية وداخل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .

وأشار أحمد حلفاوى بأنه بداية من شهر رمضان ، وعلى مدار 14 يوم تم رفع 2890 طن من القمامة والمخلفات ، منها رفع 2160 طن للقمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة ، إلى جانب رفع 600 طن تراكمات ومخلفات بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى رفع 80 طن بنطاق حى جنوب ، وكذا رفع أتربة من الشوارع والميادين بحوالى 50 طن ، مع القيام بدعم نقاط تجميع القمامة بحاويات وصناديق بإجمالى ٩ حاويات و١٠ صناديق بجميع مناطق المدينة ، وجارى إستكمال التوزيع بباقى المناطق السكنية .

جهود متنوعة

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توزيع 1400وجبة إفطار داخل قرى السيد سعيد والبراديس والإسماعيلية والمربعات بمركز كوم أمبو وذلك ضمن الفعاليات اليومية للمبادرة المجتمعية (مطبخ المصرية بإيد بناتها) .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف أساليب التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة الجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين لإدارة المواقف بالبدء فى تحديد ألوان مختلفة لكل خط سير من أجل إلزام سائقى السيرفيس بالخطوط والمسارات المحددة لهم ، وبالتالى التسهيل على المواطنين من الركاب للتعرف على سيارات الميكروباص الخاصة بأماكن إقامتهم.

ويأتى ذلك فى إطار تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وخاصة لحركة سير سيارات السيرفيس على جميع خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن .

