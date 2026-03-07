قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
محافظات

أخبار أسوان.. رفع 3 آلاف طن من القمامة والمخلفات.. ومطبخ المصرية يقدم وجبات رمضانية.. وتحديد ألوان لخطوط السير

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 6/3/2026 أحداث متنوعة.

إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية الهادفة لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية وداخل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .

وأشار أحمد حلفاوى بأنه بداية من شهر رمضان ، وعلى مدار 14 يوم تم رفع 2890 طن من القمامة والمخلفات ، منها رفع 2160 طن للقمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة ، إلى جانب رفع 600 طن تراكمات ومخلفات بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى رفع 80 طن بنطاق حى جنوب ، وكذا رفع أتربة من الشوارع والميادين بحوالى 50 طن ، مع القيام بدعم نقاط تجميع القمامة بحاويات وصناديق بإجمالى ٩ حاويات و١٠ صناديق بجميع مناطق المدينة ، وجارى إستكمال التوزيع بباقى المناطق السكنية .

في أسوان: رفع 2890 طنًا من القمامة والمخلفات على مدار 14 يومًا.. صور

جهود متنوعة

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توزيع 1400وجبة إفطار داخل قرى السيد سعيد والبراديس والإسماعيلية والمربعات بمركز كوم أمبو وذلك ضمن الفعاليات اليومية للمبادرة المجتمعية (مطبخ المصرية بإيد بناتها) .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف أساليب التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة الجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

مبادرة مطبخ المصرية بأسوان تواصل توزيع 1400 وجبة إفطار بقرى كوم أمبو

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين لإدارة المواقف بالبدء فى تحديد ألوان مختلفة لكل خط سير من أجل إلزام سائقى السيرفيس بالخطوط والمسارات المحددة لهم ، وبالتالى التسهيل على المواطنين من الركاب للتعرف على سيارات الميكروباص الخاصة بأماكن إقامتهم.

ويأتى ذلك فى إطار تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وخاصة لحركة سير سيارات السيرفيس على جميع خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن .

تحديد ألوان لخطوط السرفيس للتسهيل على المواطنين في أٍسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

