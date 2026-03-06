مبادرة مطبخ المصرية بأسوان تواصل توزيع 1400 وجبة إفطار بقرى كوم أمبو

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توزيع 1400وجبة إفطار داخل قرى السيد سعيد والبراديس والإسماعيلية والمربعات بمركز كوم أمبو وذلك ضمن الفعاليات اليومية للمبادرة المجتمعية (مطبخ المصرية بإيد بناتها) .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف أساليب التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة الجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن ما تحققه المبادرة من نتائج على الأرض سواء في توفير الوجبات أو تمكين السيدات يجعلها نموذجاً يستحق التوسع فيه للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأهالى والمواطنين بمختلف القرى .

قومى المرأة

ولفت المحافظ إلى إن الجمع بين إطعام الأسر وتمكين السيدات إقتصادياً يجعل المبادرة واحدة من أكثر المبادرات تأثيراً داخل القرى المستهدفة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة جارى مواصلة الفعاليات بشكل يومى لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .