عاجل
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مبادرة مطبخ المصرية بأسوان تواصل توزيع 1400 وجبة إفطار بقرى كوم أمبو

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توزيع 1400وجبة إفطار داخل قرى السيد سعيد والبراديس والإسماعيلية والمربعات بمركز كوم أمبو وذلك ضمن الفعاليات اليومية للمبادرة المجتمعية (مطبخ المصرية بإيد بناتها) .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف أساليب التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة الجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن ما تحققه المبادرة من نتائج على الأرض سواء في توفير الوجبات أو تمكين السيدات يجعلها نموذجاً يستحق التوسع فيه للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأهالى والمواطنين بمختلف القرى .

ولفت المحافظ إلى إن الجمع بين إطعام الأسر وتمكين السيدات إقتصادياً يجعل المبادرة واحدة من أكثر المبادرات تأثيراً داخل القرى المستهدفة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة جارى مواصلة الفعاليات بشكل يومى لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاحتلال يقصف مقر لخامنئي تحت الأرض ويطالب سكان مدينة إيرانية بإخلاء مساكنهم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره القطري

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع قطر ودول الخليج خلال اتصال مع نظيره القطري

الجيش الإيراني يعلن مهاجمة القواعد الأمريكية في الكويت

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

