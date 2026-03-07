قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم 7-3-2026

محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار على مستوي السوق الرسمية دون تغيير وذلك لليوم الثاني على التوالي وحتي بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 7-3-2026.

أسباب استقرار الدولار اليوم

يرجع متعاملون داخل السوق الرسمية؛ أسباب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في اليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء العمل في الجهاز المصرفي منذ مساء أمس الخميس .

سعر الدولار

إجازة البنوك

بصورة دورية يقوم البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح كل يوم جمعة وسبت من كل أسبوع بإعتباره توقيت الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

مع تعطل العمل في البنوك تظل التعاملات على العملات الأجنبية ثابتة دون تغيير نظرًا لإجازة البنوك.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ ثباتًا منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي مساء أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تحديث له نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع ففي بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.1 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،HSBC".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " القاهر، سايب".

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و سايب .

