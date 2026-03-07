قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

خناقة على التريند في رمضان| محمد سامي وعمرو سعد وأحمد العوضي في معركة المسلسل رقم 1.. القصة الكاملة

أحمد العيسوي

لم تقتصر المنافسة بين المسلسلات في موسم الدراما الرمضانية 2026، على الشاشة فقط؛ بل امتدت بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اشتعل الجدل حول لقب “المسلسل رقم واحد” في نسب المشاهدة.

الخلاف الذي بدأ بتصريحات للفنان عمرو سعد؛ سرعان ما تحول إلى نقاش واسع، شارك فيه المخرج محمد سامي، قبل أن يدخل الفنان أحمد العوضي على خط الأزمة بتعليق ساخر، زاد من اشتعال الجدل بين الجمهور والمتابعين.

عمرو سعد يعلن الصدارة

بداية القصة جاءت عندما نشر الفنان عمرو سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن مسلسله “إفراج” يتصدر نسب المشاهدة خلال موسم رمضان الحالي. 

وأكد سعد أن هذا التصدر يستند إلى “تقارير رسمية صادرة عن شركات متخصصة في قياس نسب المشاهدة”.

وفي تعليقه على الأمر، قال سعد، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير وصفها بـ"المعتمدة"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تعلن القنوات والشركات تلك الأرقام بشكل رسمي. 

وأضاف أن الإعلان عن هذه البيانات؛ من شأنه أن يخدم صناعة الدراما، ويضع حدًا لمن وصفهم بـ"مدعي الصدارة"، مؤكدًا أن الجمهور لا يمكن خداعه أو تزييف وعيه بالأرقام غير الدقيقة.

 

محمد سامي يرد: الجمهور هو الحكم

تصريحات عمرو سعد لم تمر مرور الكرام؛ إذ رد المخرج محمد سامي على هذا الطرح، مؤكدًا أن مسألة تحديد العمل الأكثر مشاهدة في التلفزيون “ليس بهذه البساطة”.

وأوضح سامي، أن مفهوم “رقم واحد” لا يرتبط فقط بالأرقام أو التقارير؛ بل بمدى انتشار العمل، وتأثيره بين الناس. 

وقال إن المسلسل الناجح هو الذي يصبح حديث الشارع والجلسات اليومية، مشيرًا إلى أن الجمهور قادر على تحديد العمل الأكثر تأثيرًا دون الحاجة إلى إعلان رسمي.

وأضاف سامي أن لقب “رقم واحد” أصبح في كثير من الأحيان سببًا لإثارة التعصب بين صناع الدراما والجمهور، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يظهر في حجم التفاعل والانتشار وليس في ترتيب رقمي فقط. 

كما أشار إلى أن بعض الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة حققت حالة جماهيرية واسعة يصعب مقارنتها بأعمال أخرى.

أحمد العوضي يدخل بسخرية

ومع احتدام الجدل بين التصريحات والردود؛ دخل الفنان أحمد العوضي على خط النقاش، ولكن بأسلوب ساخر، حيث نشر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لمشاهد من مسلسله “علي كلاي” التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على الإنترنت.

وكتب العوضي تعليقًا طريفًا على الصور، قال فيه، ما معناه: "احسبوا هذه الأرقام أيضًا.. 3 مشاهد فقط حققت مشاهدات تعادل مشاهدات المسلسل كله"، في إشارة ساخرة إلى التقارير المتداولة حول نسب المشاهدة.

تعليق العوضي حظي بتفاعل واسع من الجمهور، حيث اعتبره البعض ردًا “خفيف الظل” على الجدل الدائر، بينما رأى آخرون أنه يعكس حالة المنافسة الحادة بين نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني.
 

المنافسة الرمضانية تشتعل

الجدل حول لقب “رقم واحد” يعكس في الواقع حجم المنافسة الكبيرة التي يشهدها موسم دراما رمضان هذا العام، حيث تتسابق الأعمال الدرامية على جذب أكبر شريحة من الجمهور سواء عبر شاشات التلفزيون أو عبر المنصات الرقمية.

ويرى متابعون أن هذه المنافسة، رغم ما تثيره من جدل أحيانًا، تعكس حيوية صناعة الدراما المصرية وتنوع الأعمال المعروضة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الإنتاج، وتزايد اهتمام الجمهور بمتابعة المسلسلات ومناقشتها عبر الإنترنت.

وبين تصريحات النجوم وردودهم الساخرة؛ يبقى الحكم النهائي في مثل هذه المنافسات بيد الجمهور الذي يحدد بمتابعته وتفاعله العمل الأقرب إليه، فمهما تعددت التقارير والأرقام؛ تظل الشعبية الحقيقية لأي عمل درامي مرتبطة بمدى حضوره في الشارع وفي أحاديث الناس، وهو المقياس الذي لا يمكن تزويره أو الاختلاف عليه.

صحة البروستاتا للرجال
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
الأمساك
العطش
