إسلام صادق: فوز صعب للزمالك أمام الاتحاد السكندري يحافظ به على الصدارة

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك يواصل انتصاره الثامن على التوالي بفوز صعب على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لاشئ ويحافظ على الصدارة..وزعيم الثغر يقدم اداءا مميزا رغم غيابه عن السبعة الكبار"

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وستكون موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل في آخر مباراة للفريق في المسابقة قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.