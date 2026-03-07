بريطانيا تُطمئن شعبها.. مصر وجهة آمنة للسياحة رغم توترات الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن مصر ما تزال واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر المشمسة على مدار العام وممارسة الرياضات المائية، إلى جانب زيارة مدنها التاريخية العريقة التي تمتد حضارتها لآلاف السنين.

وقالت الصحيفة - في تقرير أمس الجمعة إن التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط عقب تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل أدت إلى إغلاق مجالات جوية في عدد من دول المنطقة وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، إلا أن المجال الجوي المصري ظل مفتوحا، الأمر الذي أسهم في استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية بفضل الاستقرار وتماسك الجبهه الداخليه المصريه . وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لا تزال تتعامل مع الوضع في مصر بوصفه طبيعيا برغم ما تشهده المنطقه من توترات .

ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعتبر العديد من الوجهات السياحية المصرية آمنة للزيارة، بما في ذلك القاهرة، ومدن وادي النيل التاريخية مثل الأقصر وأسوان، إضافة إلى منتجعات البحر الأحمر الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، التي تظل مقاصد رئيسية للسياح.

وأضافت الصحيفة أن الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة ومصر ما تزال تعمل، وإن كانت بعض الرحلات قد تتعرض لتأخيرات أو تغييرات في المسارات نتيجة إغلاق الأجواء في بعض الدول المجاورة مثل العراق وأجزاء من سوريا.

وأشار التقرير إلى أن المناطق السياحية المصرية تقع على مسافات بعيدة نسبيا عن بؤر التوتر في المنطقة، موضحا أن مدينة شرم الشيخ تبعد أكثر من 200 ميل عن حدود قطاع غزة، بينما تقع الغردقة على مسافة أبعد، وهو ما يعزز استقرار النشاط السياحي في تلك المناطق.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن مصر تظل وجهة سياحية بارزة يقصدها ملايين الزوار سنويا، بفضل ما تتمتع به من مقومات سياحية تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الساحلية الخلابة، مع استمرار حركة السفر إليها رغم التوترات الإقليمية المحيطة.