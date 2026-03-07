ليلى عز العرب: مسلسل "وصية جدو" كان له تأثير إيجابي على قلبي

عبَّرت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "وصية جدو"، وأكدت أن هذا العمل كان له تأثير إيجابي كبير على قلبها.

وأوضحت عز العرب أنها شعرت بسعادة غير عادية أثناء تنفيذ العمل، خاصة وأنه جمعها مع فريق عمل مميز، مما جعل التجربة أكثر خصوصية وثراء.

تفاصيل تجربتها الفنية

وفي حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، تطرقت ليلى إلى عدة جوانب من تجربتها الفنية في هذا المسلسل، مشيرة إلى أنها تلقت طاقة إيجابية هائلة من تعاملها مع المخرج محمد الأنصاري وفريق العمل، بما فيهم الفنانة سندس، وزملائها في التمثيل.

قالت إنها شعرت بالانتماء العميق للمشروع، مما جعلها تتطلع إلى تكرار مثل هذه التجارب في المستقبل.

وأشارت عز العرب إلى أن التعامل مع فريق عمل متجانس ومحترف يضفي على أي عمل طابعًا خاصًا، ويعزز من رغبة الفنان في تقديم أفضل ما لديه.

وأضافت أن هذا الشعور بالانسجام والدعم المتبادل بين الجميع ساهم في تقديم عمل مميز، وأنها تتمنى أن تواصل العمل مع نفس الفريق في المشاريع القادمة.

وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون مع المخرج محمد الأنصاري وزملائها من الفنانين، مؤكدة أن الأجواء الإيجابية التي كانت موجودة أثناء العمل تعزز من رغبتها في المشاركة في أعمال مستقبلية معهم.