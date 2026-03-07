قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
ليلى عز العرب: مسلسل "وصية جدو" كان له تأثير إيجابي على قلبي

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

عبَّرت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "وصية جدو"، وأكدت أن هذا العمل كان له تأثير إيجابي كبير على قلبها.

 وأوضحت عز العرب أنها شعرت بسعادة غير عادية أثناء تنفيذ العمل، خاصة وأنه جمعها مع فريق عمل مميز، مما جعل التجربة أكثر خصوصية وثراء.

تفاصيل تجربتها الفنية 

وفي حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، تطرقت ليلى إلى عدة جوانب من تجربتها الفنية في هذا المسلسل، مشيرة إلى أنها تلقت طاقة إيجابية هائلة من تعاملها مع المخرج محمد الأنصاري وفريق العمل، بما فيهم الفنانة سندس، وزملائها في التمثيل. 

قالت إنها شعرت بالانتماء العميق للمشروع، مما جعلها تتطلع إلى تكرار مثل هذه التجارب في المستقبل.

وأشارت عز العرب إلى أن التعامل مع فريق عمل متجانس ومحترف يضفي على أي عمل طابعًا خاصًا، ويعزز من رغبة الفنان في تقديم أفضل ما لديه.

 وأضافت أن هذا الشعور بالانسجام والدعم المتبادل بين الجميع ساهم في تقديم عمل مميز، وأنها تتمنى أن تواصل العمل مع نفس الفريق في المشاريع القادمة.

وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون مع المخرج محمد الأنصاري وزملائها من الفنانين، مؤكدة أن الأجواء الإيجابية التي كانت موجودة أثناء العمل تعزز من رغبتها في المشاركة في أعمال مستقبلية معهم.

