ليلى عز العرب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في وننسى إللي كان |خاص

اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الحزم في الدوري السعودي
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليلى عز العرب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في وننسى إللي كان

الفنانة ليلي عز العرب مع أوركيد سامي
الفنانة ليلي عز العرب مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة  القديرة ليلى عز العرب عن أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل «وننسى اللي كان»، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، مؤكدة أن الدور يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.


وأوضحت ليلى عز العرب أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية سيدة ملتزمة دينيًا، وأم لابنتين؛ إحداهما تجسدها الفنانة شيرين رضا، بينما تعمل الابنة الأخرى كـ«بلوجر». وأشارت إلى أن الشخصية تشعر بحالة من الغضب والاستياء بسبب عمل ابنتها في مجال التمثيل، ما يخلق العديد من الصراعات الدرامية داخل الأحداث.
وأضافت أن الشخصية التي تقدمها مختلفة تمامًا من حيث الشكل والمضمون، مؤكدة أن اللوك الذي تظهر به جديد عليها، ويتناسب مع طبيعة الدور، لافتة إلى أن العمل يشهد العديد من التطورات غير المتوقعة.

و اختتمت ليلي عز العرب أنها سعيدة بالعمل مع كل طاقم العمل 
مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي، إلى جانب شيرين رضا و ليلي عز العرب.


 

