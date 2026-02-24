ليلى عز العرب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في وننسى إللي كان |خاص

كشفت الفنانة القديرة ليلى عز العرب عن أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل «وننسى اللي كان»، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، مؤكدة أن الدور يحمل العديد من المفاجآت للجمهور.



وأوضحت ليلى عز العرب أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية سيدة ملتزمة دينيًا، وأم لابنتين؛ إحداهما تجسدها الفنانة شيرين رضا، بينما تعمل الابنة الأخرى كـ«بلوجر». وأشارت إلى أن الشخصية تشعر بحالة من الغضب والاستياء بسبب عمل ابنتها في مجال التمثيل، ما يخلق العديد من الصراعات الدرامية داخل الأحداث.

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها مختلفة تمامًا من حيث الشكل والمضمون، مؤكدة أن اللوك الذي تظهر به جديد عليها، ويتناسب مع طبيعة الدور، لافتة إلى أن العمل يشهد العديد من التطورات غير المتوقعة.

و اختتمت ليلي عز العرب أنها سعيدة بالعمل مع كل طاقم العمل

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي، إلى جانب شيرين رضا و ليلي عز العرب.



